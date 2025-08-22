Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — лучший по количеству реализованных брейк-пойнтов на ТБШ в этом сезоне

Карлос Алькарас — лучший по количеству реализованных брейк-пойнтов на ТБШ в этом сезоне
Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал лучшим по количеству реализованных брейк-пойнтов на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде в этом сезоне. Об этом сообщает OptaAce. На счету Карлоса 100 реализованных брейк-пойнтов.

Далее по этому показателю идут лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (97), серб Новак Джокович (83), американец Томми Пол (69) и австралиец Алекс де Минор (54).

В первом круге US Open — 2025 Карлос Алькарас встретится с американцем Райлли Опелкой. Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь US Open - 2025 (м)
Сетка US Open - 2025 (м)
Материалы по теме
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Жеребьёвка US Open: Медведев идёт на Алькараса в 4-м круге, удачная сетка Мирры Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android