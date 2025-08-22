Карлос Алькарас — лучший по количеству реализованных брейк-пойнтов на ТБШ в этом сезоне

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал лучшим по количеству реализованных брейк-пойнтов на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде в этом сезоне. Об этом сообщает OptaAce. На счету Карлоса 100 реализованных брейк-пойнтов.

Далее по этому показателю идут лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер (97), серб Новак Джокович (83), американец Томми Пол (69) и австралиец Алекс де Минор (54).

В первом круге US Open — 2025 Карлос Алькарас встретится с американцем Райлли Опелкой. Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.