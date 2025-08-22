Скидки
Новак Джокович станет третьим теннисистом, сыгравшим на 80 турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович станет третьим теннисистом, сыгравшим на 80 турнирах «Большого шлема»
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 80-й раз выступит на турнирах «Большого шлема». Серб 19-й раз сыграет в основной сетке US Open. По этому показателю Джокович уступает только швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Фелисьяно Лопесу (по 81 у каждого). Далее идут француз Ришар Гаске (75) и швейцарец Стэн Вавринка (74). Об этом сообщает OptaAce.

В первом круге US Open — 2025 Новак Джокович встретится с американцем Лёнером Тьеном. Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.

