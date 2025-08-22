Скидки
Теннис

«Не верю, что это произошло». Шнайдер — о пяти отыгранных матчболах у Мертенс в Монтеррее

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над 21-м номером рейтинга Элисе Мертенс из Бельгии в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). Счёт — 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Россиянка ушла с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете.

Монтеррей. 1/4 финала
22 августа 2025, пятница. 00:10 МСК
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 8 7 7
6 		6 6 6 4
         
Элисе Мертенс
21
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

«Если честно, не верю, что это произошло, но очень собой горжусь. Думаю, был очень высокий уровень тенниса – зрителям, наверное, понравилось. На каждом матчболе Элисе думала: «Окей, даже если я не выиграю, то хотя бы этот матч сделает меня сильнее». И продолжала бороться, заставляла её ещё сильнее выкладываться. Для меня очень важна победа в таком матче», – сказала Шнайдер в интервью на корте.

