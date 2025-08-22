Рик Макки рассказал, почему считает Андрееву главным фаворитом на победу на US Open

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки поделился мнением о том, почему считает россиянку Мирру Андрееву главным фаворитом на победу на US Open – 2025.

«Я предсказывал это пару лет назад, знал, куда всё идёт. Она станет первой ракеткой мира, и я ставлю на неё как на победительницу US Open.

На харде она лучше двигается по углам, быстрее выходит из них, плюс использует срезку справа. Многие тренеры не любят, когда молодые игроки это делают, но игра сегодня совсем другая, чем 6–10 лет назад. Когда ты держишь мяч вне ударной зоны… Вот в чём сила Андреевой. Это часть её арсенала, её стиля. Она подрезает мяч и оставляет его в игре, тогда как многие перезапускают розыгрыш с топспином, и я не говорю, что это плохо, но соперницы могут шагнуть вперёд и пробить с плеча. А когда мяч остаётся низким, она выигрывает ещё один розыгрыш.

Она отмечает все нужные пункты для игры в моей книге. Стать первым номером — вопрос времени. И она мой выбор на победу в US Open», – приводит слова Макки Tennis 365.

Мирра Андреева начнёт свой путь на US Open – 2025 с матча против американки Алисии Паркс.