«Этот турнир серьёзно обесценивает сам титул». Хенмэн раскритиковал микст US Open

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн раскритиковал организаторов US Open – 2025 из-за формата проведения турнира, отметив, что он стал больше похож на выставочные матчи, чем на серьезное соревнование.

«Я не согласен с тем, что, во-первых, это считается турниром «Большого шлема» и, во-вторых, с тем, что его выносят за рамки двух недель основного турнира. Думаю, это проявление неуважения к турнирам ATP и WTA, которые проходят за неделю до US Open.

Мы пытаемся добиться большего сотрудничества внутри спорта. На мой взгляд, это не помогает. Я бы сделал из этого выставочный турнир. Для выставочных матчей действуют особые правила — например, нельзя проводить их в определённое время от основных турниров. У нас есть Hurlingham или Stoke Park перед Уимблдоном.

Этот турнир серьёзно обесценивает сам титул, когда меняет систему подсчёта очков и полностью меняет систему допуска. Но я понимаю, что в миксте и обычных парных матчах продукт значительно выигрывает, когда играют топовые одиночники. Они редко соглашаются на это на турнирах «Большого шлема» из-за физических нагрузок», – приводит слова Хенмэна Tennis 365.