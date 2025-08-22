Скидки
«Счастлива, что смогла пройти дальше». Александрова — о победе над Носковой в Монтеррее

«Счастлива, что смогла пройти дальше». Александрова — о победе над Носковой в Монтеррее
14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Чехии (23-й номер рейтинга) Линдой Носковой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Монтеррее (Мексика). Счёт — 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Монтеррей. 1/4 финала
22 августа 2025, пятница. 05:05 МСК
Линда Носкова
23
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Это был чрезвычайно сложный матч. Она очень хорошо играет на задней линии. У неё потрясающая подача. Понимала, что мне нужно, знаете, адаптироваться, и я пыталась делать некоторые вещи, играя ближе к задней линии и гораздо дальше от неё. Так что просто рада, что смогла пройти, даже если это заняло три сета.
Это был очень трудный матч для меня, и я просто счастлива, что смогла пройти дальше», — сказала Александрова в интервью на корте.

За выход в финал Екатерина Александрова поспорит с ещё одной представительницей Чехии Мари Боузковой.

