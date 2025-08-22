Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Счастлива, что смогла пройти дальше». Александрова — о победе над Носковой в Монтеррее

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над представительницей Чехии (23-й номер рейтинга) Линдой Носковой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Монтеррее (Мексика). Счёт — 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

«Это был чрезвычайно сложный матч. Она очень хорошо играет на задней линии. У неё потрясающая подача. Понимала, что мне нужно, знаете, адаптироваться, и я пыталась делать некоторые вещи, играя ближе к задней линии и гораздо дальше от неё. Так что просто рада, что смогла пройти, даже если это заняло три сета.

Это был очень трудный матч для меня, и я просто счастлива, что смогла пройти дальше», — сказала Александрова в интервью на корте.

За выход в финал Екатерина Александрова поспорит с ещё одной представительницей Чехии Мари Боузковой.