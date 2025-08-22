Скидки
«Удивительное место». Александрова оценила выход в 1/2 финала турнира в Монтеррее

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, насколько важно для неё выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Монтеррее (Мексика). За выход в финал россиянка поспорит с Мари Боузковой из Чехии.

Монтеррей. 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 04:30 МСК
Мари Боузкова
53
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

— Вы не выходили в полуфинал турнира с момента Libema Open в июне. Насколько важно для вас быть в одном шаге от финала здесь, в Монтерее?
— Для меня это действительно важно. Очень рада, что могу быть здесь в полуфинале, так же, как и в прошлом году. Это отличный турнир, чтобы выступить перед Открытым чемпионатом США, получить больше матчей, сыграть несколько розыгрышей, и мне кажется, что это просто удивительное место. Я очень счастлива, что могу остаться здесь подольше и насладиться атмосферой, — сказала Александрова в интервью на корте.

