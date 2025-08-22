Виландер — об Алькарасе: он уже на пути к тому, чтобы стать одним из величайших игроков

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о перспективах испанского теннисиста Карлоса Алькараса, отметив, что он уже сейчас демонстрирует уровень, позволяющий считать его одним из величайших игроков всех времён.

«Я обожаю слушать о его амбициях. И я думаю, что он уже на пути к тому, чтобы стать одним из величайших игроков всех времён. И пока у нас есть только Янник Синнер в качестве серьёзного соперника, а именно так обстоит дело последние годы — я считаю, что мы должны говорить о Карлосе Алькарасе как об одном из величайших представителей нашего вида спорта. Но, на мой взгляд, Алькарас идёт гораздо дальше.

Для меня, если он сможет включиться в гонку за звание величайшего игрока всех времён, это будет замечательно. Но он приносит на корт так много, что, как я думаю, в конечном счёте это не имеет большого значения. Для меня он уже входит в число величайших игроков всех времён благодаря тому интересу, который вызывает. Является ли он одним из лучших в истории? Мы узнаем это через пять, шесть или семь лет», – приводит слова Виландера We Love Tennis.