Коккинакис – о Синнере: он остаётся фаворитом на US Open, если будет здоров

29-летний австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал, что считает главным фаворитом US Open – 2025 итальянца Янника Синнера, несмотря на отказ итальянца от продолжения борьбы в матче с Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати (0:5, отказ).

«Я не думаю, что это сильно повлияет на него. Конечно, неприятно вылететь в финале. Я видел, что Александр Зверев тоже испытывал трудности из-за болезни. Я считаю, что североамериканская серия турниров — самая сложная для игры. Обычно там около 35 градусов по Цельсию, но очень высокая влажность. Когда я играл в туре, именно Вашингтон, Цинциннати и Нью-Йорк были самыми тяжёлыми местами для матчей. В Австралии тоже жарко, но суше, кроме Брисбена, где влажность выше. Но североамериканская серия сильно выматывает по какой-то причине.

Я думаю, что у Карлоса был идеальный жребий в полуфинале и финале, но Синнер восстановится и вернётся на 100 %. Я бы сказал, что он остаётся фаворитом на US Open, если будет здоров», – приводит слова Коккинакиса We Love Tennis.