Алекс де Минор: нет ничего лучше ночных матчей на US Open — эта энергия, шум толпы

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что хотел бы испытать на Открытом чемпионате США.

«Что я хотел бы испытать? Если говорить о теннисе, то нет ничего лучше ночных матчей на Открытом чемпионате США — эта энергия, шум толпы — это было бы здорово», — приводит слова де Минора пресс-служба US Open.

В первом круге US Open Алекс де Минор встретится со своим соотечественником Кристофером О'Коннеллом. Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.