Медведев — о US Open: мне нравится публика. Кажется, мы хорошо ладим

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что на Открытом чемпионате США — 2025 больше всего ждёт встречи с публикой.

«Мне нравится публика. Был большой момент в 2019 году, это было очень давно. Но мне кажется, мы хорошо ладим, так что я с нетерпением этого жду», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

На US Open – 2019 Даниила Медведева освистывали болельщики с трибун. Ранее россиянин отметил, что после этого случая нигде не получает большей поддержки, чем на Открытом чемпионате США. В этом году Медведев в первом круге соревнований встретится с представителем Франции Бенжаменом Бонзи.

