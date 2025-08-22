Макинрой — о перспективах Джоковича на ТБШ: остаётся всё меньше времени, чтобы победить

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой поделился мнением о перспективах серба Новака Джоковича на US Open и его дальнейшем будущем в профессиональном теннисе

«Я думаю, что Новаку определённо нужна помощь, чтобы выиграть US Open. Ещё более важный вопрос, который мы, возможно, зададим себе к концу турнира, будет звучать так: вернётся ли он? Сможем ли мы увидеть его снова? Потому что у меня есть сомнения. Я не думаю, что он сам это знает.

У меня нет никакой инсайдерской информации. Я не думаю, что он сам в курсе, но точно знаю одно – Новак не будет продолжать играть, если не считает, что может выиграть. И я думаю, что для того, чтобы победить, у него остаётся всё меньше времени», – приводит слова Макинроя Tennis Up To Date.