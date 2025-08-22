Скидки
«Мне понравилась энергия». Монфис поделился воспоминаниями о первом выступлении на US Open

50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис поделился воспоминаниями о первом выступлении на Открытом чемпионате США.

— Какое ваше первое воспоминание о просмотре Открытого чемпионата США?
— Это хороший вопрос. У меня мало воспоминаний о том, как я смотрел Открытый чемпионат США. Когда я был маленьким, я иногда бывал во Французской федерации, и там была середина ночи [во Франции], так что не было никакой возможности смотреть теннис.

— А как насчёт ваших первых воспоминаний о выступлении на Открытом чемпионате США, будь то среди юниоров или уже в профессионалах?
— В 2003 году я сыграл свой первый Открытый чемпионат США среди юниоров и проиграл Брайану Бейкеру во втором раунде.

— Какие у вас были впечатления от места проведения турнира, когда вы впервые приехали на Открытый чемпионат США?
— Мне это очень понравилось. Мне понравилась энергия, она была просто безумно классной. Сразу я почувствовал, что это тот турнир, на котором я хочу показать хороший результат, — приводит слова Монфиса пресс-служба ATP.

