«Проиграл Ферреро в 2011 году». Монфис — о запоминающихся матчах на US Open

50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис назвал свой самый запоминающийся матч на Открытом чемпионате США.

— Какой матч, сыгранный тут, был для вас самым запоминающимся?

— Честно говоря, много матчей. У меня нет одного особенного, потому что было много отличных матчей и прекрасных воспоминаний. Даже тяжёлые поединки, которые я проиграл — помню, как проиграл тяжёлый матч из пяти сетов Хуан-Карлосу Ферреро в 2011 году, — приводит слова Монфиса официальный сайт ATP.

На US Open — 2025 Гаэль Монфис в первом круге встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.