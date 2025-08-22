«Невероятные два дня!» Рууд подвёл итоги выступления в миксте US Open

Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд подвёл итоги выступления в миксте US Open – 2025, в котором он принимал участие вместе с полькой Игой Швёнтек. Норвежско-польский дуэт проиграл в финале турнира итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).

«Какие невероятные два дня с потрясающей публикой! Поздравляю чемпионов — это было настоящее удовольствием принимать участие в миксте US Open! Большое спасибо моей напарнице, замечательной Иге Швёнтек, не стесняйся написать мне снова, если захочешь сыграть», – написал Рууд в одной из социальных сетей.

Каспер Рууд принимает участие в розыгрыше одиночного мужского турнира US Open – 2025. В матче первого круга он сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером.