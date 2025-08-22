«Невероятные два дня!» Рууд подвёл итоги выступления в миксте US Open
Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд подвёл итоги выступления в миксте US Open – 2025, в котором он принимал участие вместе с полькой Игой Швёнтек. Норвежско-польский дуэт проиграл в финале турнира итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).
US Open — микст. Финал
21 августа 2025, четверг. 05:10 МСК
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
0 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|0 6
|
|5
|1 10
Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
«Какие невероятные два дня с потрясающей публикой! Поздравляю чемпионов — это было настоящее удовольствием принимать участие в миксте US Open! Большое спасибо моей напарнице, замечательной Иге Швёнтек, не стесняйся написать мне снова, если захочешь сыграть», – написал Рууд в одной из социальных сетей.
Каспер Рууд принимает участие в розыгрыше одиночного мужского турнира US Open – 2025. В матче первого круга он сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером.
