«Невероятные два дня!» Рууд подвёл итоги выступления в миксте US Open

Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд подвёл итоги выступления в миксте US Open – 2025, в котором он принимал участие вместе с полькой Игой Швёнтек. Норвежско-польский дуэт проиграл в финале турнира итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори со счётом 3:6, 7:5, 0:1 (6:10).

US Open — микст. Финал
21 августа 2025, четверг. 05:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
И. Швёнтек К. Рууд
Окончен
0 : 1
1 2 3
         
3 		7 0 6
6 		5 1 10
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

«Какие невероятные два дня с потрясающей публикой! Поздравляю чемпионов — это было настоящее удовольствием принимать участие в миксте US Open! Большое спасибо моей напарнице, замечательной Иге Швёнтек, не стесняйся написать мне снова, если захочешь сыграть», – написал Рууд в одной из социальных сетей.

Каспер Рууд принимает участие в розыгрыше одиночного мужского турнира US Open – 2025. В матче первого круга он сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером.

