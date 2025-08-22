Скидки
«Просто расслабиться». Гаэль Монфис — об идеальном дне в Нью-Йорке без тенниса

50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как бы прошёл его идеальный день в Нью-Йорке без тенниса.

— Если бы вы могли спланировать идеальный день в Нью-Йорке без тенниса, как бы он выглядел?
— Сейчас это другое, потому что ты становишься старше. Сейчас это было бы совсем не так, как когда я был молодым. Точно не могу сказать сейчас, потому что это будет мой второй год, когда я привожу сюда дочь. Это совсем не то, что в 18 или 25 лет. Идеальный день — просто расслабиться, погулять, сходить на отличные шоу. Всё очень просто, — приводит слова Монфиса официальный сайт ATP.

В первом круге US Open — 2025 Гаэль Монфис сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.

«Проиграл Ферреро в 2011 году». Монфис — о запоминающихся матчах на US Open
