«Просто расслабиться». Гаэль Монфис — об идеальном дне в Нью-Йорке без тенниса

50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как бы прошёл его идеальный день в Нью-Йорке без тенниса.

— Если бы вы могли спланировать идеальный день в Нью-Йорке без тенниса, как бы он выглядел?

— Сейчас это другое, потому что ты становишься старше. Сейчас это было бы совсем не так, как когда я был молодым. Точно не могу сказать сейчас, потому что это будет мой второй год, когда я привожу сюда дочь. Это совсем не то, что в 18 или 25 лет. Идеальный день — просто расслабиться, погулять, сходить на отличные шоу. Всё очень просто, — приводит слова Монфиса официальный сайт ATP.

В первом круге US Open — 2025 Гаэль Монфис сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.