«Теперь это как второй дом для меня». Гаэль Монфис — об атмосфере на US Open

50-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис высказался об атмосфере на Открытом чемпионате США.

— Как человек, который любит развлекать публику, есть ли особая атмосфера на Открытом чемпионате США, когда фанаты сходят с ума?
— Это невероятно, теперь это как второй дом для меня. Я действительно чувствую себя там отлично. Зрители потрясающие, а энергия — просто невероятная. Всегда с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк, — приводит слова Монфиса официальный сайт ATP.

На US Open — 2025 Гаэль Монфис в первом круге встретится с российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

«Просто расслабиться». Гаэль Монфис — об идеальном дне в Нью-Йорке без тенниса
