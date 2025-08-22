Алькарас — самый высокооплачиваемый теннисист по версии Forbes, Медведев — 10-й
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев. Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас возглавил рейтинг второй год подряд. По данным издания, испанец зарабатывает $ 48,3 млн ($ 35 млн вне корта). Серди россиян в этот рейтинг попал чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира Даниил Медведев, который замыкает топ-10 ($14,3 млн).
Список 10 самых высокооплачиваемых теннисистов за последний год по версии Forbes:
- Карлос Алькарас (Испания) - $ 48,3 млн ($ 35 млн вне корта).
- Янник Синнер (Италия) - $ 47,3 млн (27).
- Кори Гауфф (США) - $ 37,2 млн (25).
- Новак Джокович (Сербия) - $ 29,6 млн (25).
- Арина Соболенко (Беларусь) - $ 27,4 млн (15).
- Чжэн Циньвэнь (Китай) - $ 26,1 млн (21).
- Ига Швёнтек (Польша) - $ 24 млн (15).
- Тейлор Фриц (США) - $ 15,6 млн (7).
- Фрэнсис Тиафо (США) - $ 15,2 млн (12).
- Даниил Медведев (Россия) - $ 14,3 млн (10).
