Энди Роддик назвал имена финалисток и победительницы US Open — 2025

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик сделал свой прогноз на финальный матч Открытого чемпионата США – 2025 в женском одиночном турнире.

«В моём прогнозе побеждает Швёнтек, в финале против Рыбакиной», – сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.

Свой путь на US Open – 2025 Швёнтек начнёт с матча первого круга, в котором встретится с колумбийской теннисисткой Эмилианой Аранго.

Ранее Ига Швёнтек одержала победу на «тысячнике» в Цинциннати (США), обыграв в финале турнира итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4. Эта победа позволила Швёнтек вернуться на вторую строчку рейтинга WTA.