«Мы довольны его выступлением на тренировке». Ваньоцции — о готовности Синнера к US Open

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о готовности своего подопечного к Открытому чемпионату США после снятия с финала «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Мы очень рады, потому что Синнеру понадобилось два дня отдыха после Цинциннати. Две недели прошли в сложных условиях: там жарко и очень влажно, а с вирусом было очень тяжело. Мы очень довольны его выступлением на тренировке.

Был только первый день, и было полезно проверить его состояние, состояние корта, протестировать мячи. Есть большая разница между этим местом и Цинциннати. Он определённо предпочитает играть здесь гораздо больше, чем в Цинциннати», — приводит слова Ваньоцци Сorriere dello Sport.

Напомним, по ходу «Мастерса» в Цинциннати Синнер подхватил вирус и в финале был вынужден сняться при счёте 0:5 в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.