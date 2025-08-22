Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — об участии Уильямс на US Open: Винус не заслуживает подарок? Заткнись и уходи

Роддик — об участии Уильямс на US Open: Винус не заслуживает подарок? Заткнись и уходи
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о решении организаторов US Open предоставить уайлд-кард семикратной победительнице турниров «Большого шлема» Винус Уильямс. На старте соревнований Винус сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.

«Я хочу, чтобы она победила. Хочу, чтобы это была история. И вообще, для Винус Уильямс это не самое главное на этом турнире. Не знаю, как долго она ещё будет играть в теннис. Мне всё равно, если она вылетит и не выиграет ни одного матча, мы должны быть полны благодарности за то, что Винус Уильямс была в нашем виде спорта. Если ты заслуживаешь, тебе не нужен уайлд-кард. Ты просто квалифицируешься благодаря своему рейтингу. Это не право, это подарок. Ты говоришь мне, как теннисному турниру, что Винус Уильямс не заслуживает подарок от US Open? Заткнись и уходи. Она была подарком для нас, а не наоборот», — сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.

Материалы по теме
Энди Роддик назвал имена финалисток и победительницы US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android