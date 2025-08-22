Роддик — об участии Уильямс на US Open: Винус не заслуживает подарок? Заткнись и уходи

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о решении организаторов US Open предоставить уайлд-кард семикратной победительнице турниров «Большого шлема» Винус Уильямс. На старте соревнований Винус сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.

«Я хочу, чтобы она победила. Хочу, чтобы это была история. И вообще, для Винус Уильямс это не самое главное на этом турнире. Не знаю, как долго она ещё будет играть в теннис. Мне всё равно, если она вылетит и не выиграет ни одного матча, мы должны быть полны благодарности за то, что Винус Уильямс была в нашем виде спорта. Если ты заслуживаешь, тебе не нужен уайлд-кард. Ты просто квалифицируешься благодаря своему рейтингу. Это не право, это подарок. Ты говоришь мне, как теннисному турниру, что Винус Уильямс не заслуживает подарок от US Open? Заткнись и уходи. Она была подарком для нас, а не наоборот», — сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.