Бартоли — о миксте US Open — 2025: думаю, что это всё-таки был тестовый формат

Чемпионка Уимблдона-2013 француженка Марион Бартоли поделилась мнением о миксте US Open – 2025, отметив, что в этом году к турниру было приковано больше внимания, чем ранее.

«Разумеется, это новаторство, ничего подобного раньше на турнирах «Большого шлема» не делали. Я сама комментировала финал микста на US Open в прошлом году и заметила, что в этом году энтузиазм был значительно выше уже с первых матчей. Трибуны Луи Армстронга и корт Артура Эша заполняли до отказа — чего раньше не было даже на финалах в миксте. Это стало крайне позитивным моментом и для турнира, и для болельщиков, и для телеканалов, которые транслировали матчи.

Однако я думаю, что это всё-таки был тестовый формат. Думаю, после турнира организаторы US Open соберутся, чтобы обсудить с игроками их общее впечатление — действительно ли это стало для них проблемой или же они остались довольны, хотят ли они повторить подобное? Думаю, что в любом случае необходима будет обратная связь по итогам турнира», – приводит слова Бартоли RMC Sport.