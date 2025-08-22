Иванишевич — о работе с Джоковичем: никогда не забуду это, мы всегда будем друзьями

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич высказался о сотрудничестве с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Новак выиграл всё, мы вместе выиграли девять турниров «Большого шлема». Он побил все рекорды. Я был свидетелем невероятных вещей, работая с лучшим теннисистом в истории. Но я люблю работать, мне нравится эта профессия, и для меня… Если подумаю о том, как работал с Новаком, как я мог бы работать с кем-то другим? Больше никогда не стал бы работать в теннисе, возможно, мне бы пришлось уйти на пенсию, однако я так не думаю. Мой период с Новаком, пять прекрасных лет, я никогда не забуду это, мы остались друзьями, будем всегда друзьями, и теперь всё закончено, это настоящее, и мне нравится быть на теннисном корте», — сказал Иванишевич в интервью First and Red .

Напомним, Новак Джокович и Горан Иванишевич завершили совместную работу в марте 2024 года.