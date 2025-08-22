Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Часть меня всегда будет скучать». Серена Уильямс — о слухах про её возвращение в теннис

«Часть меня всегда будет скучать». Серена Уильямс — о слухах про её возвращение в теннис
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс отреагировала на слухи о её возможном возвращении в WTA-тур.

«Я не знаю, надоело ли мне это. На самом деле не слышу шума. Стараюсь всё блокировать. Я стала очень искусной в блокировке шума. Мне этого не хватает. Думаю, часть меня всегда будет скучать по теннису, потому что, когда всю жизнь занимаешься одним и тем же, а потом однажды просыпаешься и больше не считаешь это своей целью — это огромное изменение. Но в то же время у меня столько чудесных воспоминаний. У меня было много хороших моментов, и всегда могу утешить себя этим», — приводит слова Уильямс The Tennis Gazette со ссылкой на программу Today Show.

Материалы по теме
Роддик — об участии Уильямс на US Open: Винус не заслуживает подарок? Заткнись и уходи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android