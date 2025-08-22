«Часть меня всегда будет скучать». Серена Уильямс — о слухах про её возвращение в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс отреагировала на слухи о её возможном возвращении в WTA-тур.

«Я не знаю, надоело ли мне это. На самом деле не слышу шума. Стараюсь всё блокировать. Я стала очень искусной в блокировке шума. Мне этого не хватает. Думаю, часть меня всегда будет скучать по теннису, потому что, когда всю жизнь занимаешься одним и тем же, а потом однажды просыпаешься и больше не считаешь это своей целью — это огромное изменение. Но в то же время у меня столько чудесных воспоминаний. У меня было много хороших моментов, и всегда могу утешить себя этим», — приводит слова Уильямс The Tennis Gazette со ссылкой на программу Today Show.