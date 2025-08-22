Марии Шараповой вручили пиджак теннисного Зала славы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала обладательницей тёмно-синего пиджака, который вручают тем, кого вводят в Зал славы тенниса. Торжественная церемония состоялась в Нью-Порте (США).

Мария Шарапова Фото: tennisfame.com

Вместе с россиянкой пиджак получили американские игроки парного разряда Боб и Майк Брайаны, которых также введут в Зал славы в этом году.

На данный момент в Международном зале славы тенниса состоят 270 человек из 28 стран мира. Церемония включения Шараповой и братьев Брайанов состоится 24 августа, в 1:00 по московскому времени. Ожидается, что бывшая теннисистка выступит с речью.