Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марии Шараповой вручили пиджак теннисного Зала славы

Марии Шараповой вручили пиджак теннисного Зала славы
Мария Шарапова
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала обладательницей тёмно-синего пиджака, который вручают тем, кого вводят в Зал славы тенниса. Торжественная церемония состоялась в Нью-Порте (США).

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: tennisfame.com

Вместе с россиянкой пиджак получили американские игроки парного разряда Боб и Майк Брайаны, которых также введут в Зал славы в этом году.

На данный момент в Международном зале славы тенниса состоят 270 человек из 28 стран мира. Церемония включения Шараповой и братьев Брайанов состоится 24 августа, в 1:00 по московскому времени. Ожидается, что бывшая теннисистка выступит с речью.

Материалы по теме
Ждём Шарапову в Зале славы тенниса. Где и когда пройдёт торжественная церемония
Ждём Шарапову в Зале славы тенниса. Где и когда пройдёт торжественная церемония
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android