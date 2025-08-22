Скидки
Янник Синнер может зажечь огонь Олимпиады-2026 — RMC Sport

Янник Синнер
Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер является одним из кандидатов на прохождение заключительного этапа эстафеты олимпийского огня зимней Олимпиады – 2026. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Corriere della Sera. Если эта информация подтвердится, спортсмен зажжёт огонь домашних игр на стадионе «Сан-Сиро».

Церемония открытия Олимпийских игр в Италии пройдёт 6 февраля. Это через пять дней после финала Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Ранее в Нью-Йорке прошла жеребьёвка Открытого чемпионата США — 2025 в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер на старте соревнований сыграет с Витом Копривой из Чехии.

