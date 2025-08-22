Коккинакис ответил, кто в паре Синнера и Алькараса будет впереди по титулам ТБШ

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался по поводу того, кто из двух сильнейших теннисистов этого сезона в конце будет впереди по числу титулов «Большого шлема»: итальянец Янник Синнер или испанец Карлос Алькарас. Он подчеркнул сильные стороны обоих теннисистов.

«Если говорить о самом высоком уровне игры, то у Карлоса есть преимущество. У него немногим больше разнообразия и мощи. Но я считаю, что единственная слабость Карлоса — это когда ему скучно на корте. Он становится непредсказуемым и пытается выигрывать очки разными способами. Это делает его немного нетерпеливым и подталкивает на шоу для публики. Думаю, Синнер чуть более стабилен психологически, и от него всегда можно ожидать предсказуемого тенниса. Он не будет совершать уж очень безумные удары или играть ради того, чтобы впечатлить зрителей. Он просто старается выиграть. В игре Янника нет слабых мест. Он прекрасно двигается в обе стороны, я никогда не видел, чтобы кто-то так хорошо защищался с бэкхенда, как он. Он скользит по хардовым кортам так, словно это ничего не стоит. Янник меньше рискует потерпеть неожиданное поражение», — приводит слова Коккинакиса We love tennis.

В первом круге US Open — 2025 Янник Синнер сразится с Витом Копривой (Чехия), а Карлос Алькарас — с Райлли Опелкой (США).