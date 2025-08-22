Мартина Навратилова предсказала имена победителей US Open — 2025

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась по поводу возможных победителей US Open — 2025 в мужском и женском одиночном разрядах. Она считает, что титулы завоюют Янник Синнер и Ига Швёнтек.

«Янник Синнер показывает свой лучший теннис на твёрдом покрытии. После победы на Уимблдоне, думаю, он будет полным уверенности. Его будет сложно обыграть любому.

Что касается женщин, для меня фаворит — Ига Швёнтек, несмотря на то что её лето прошло не лучшим образом. Победа на Уимблдоне и то, как она себя вела на протяжении всего турнира, показывают, что старая Ига вернулась», — приводит слова Навратиловой Sky Sports.

US Open пройдёт с 24 августа по 7 сентября.