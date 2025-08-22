Фото: Lacoste сменил логотип в честь Новака Джоковича

Популярный бренд одежды и обуви Lacoste решил изменить свой логотип в честь одного из амбассадоров титулованного сербского теннисиста Новака Джоковича. Новостью в социальных сетях поделилась пресс-служба компании.

Привычного крокодила в лимитированной коллекции заменили на козла, который на английский язык переводится как «goat». В спорте значение у слова изменилось и было преобразовано в аббревиатуру Greatest Оf All Time (Лучший во все времена).

Фото: Lacoste

Фото: Lacoste

Отметим, Новак Джокович сыграет на Открытом чемпионате США — 2025. Он попытается завоевать 25-й титул ТБШ в своей карьере. В первом круге сербский теннисист седьмая ракетка мира сразится с американцем Лёнером Тьеном (48-я ракетка мира).