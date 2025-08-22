«Он пройдётся по соперникам!» Марион Бартоли — о шансах Синнера на US Open — 2025

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли сделала прогноз относительно победителей Открытого чемпионата США — 2025. Она отметила, что у мужчин сильнейшим будет итальянец Янник Синнер, а у женщин трофей достанется белоруске Арине Соболенко.

«Синнер победил на траве и был в одном очке от победы на Открытом чемпионате Франции. А это два покрытия, которые для него являются самыми сложными. На харде он просто пройдётся по соперникам!

Что касается женщин, всё, как всегда, непредсказуемо, но я выберу Соболенко», — приводит слова Бартоли Sky Sports.

US Open пройдёт с 24 августа по 7 сентября.