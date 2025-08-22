Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он пройдётся по соперникам!» Марион Бартоли — о шансах Синнера на US Open — 2025

«Он пройдётся по соперникам!» Марион Бартоли — о шансах Синнера на US Open — 2025
Янник Синнер
Комментарии

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли сделала прогноз относительно победителей Открытого чемпионата США — 2025. Она отметила, что у мужчин сильнейшим будет итальянец Янник Синнер, а у женщин трофей достанется белоруске Арине Соболенко.

«Синнер победил на траве и был в одном очке от победы на Открытом чемпионате Франции. А это два покрытия, которые для него являются самыми сложными. На харде он просто пройдётся по соперникам!

Что касается женщин, всё, как всегда, непредсказуемо, но я выберу Соболенко», — приводит слова Бартоли Sky Sports.

US Open пройдёт с 24 августа по 7 сентября.

Материалы по теме
Мартина Навратилова предсказала имена победителей US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android