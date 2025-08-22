«Однозначно молодец». Борис Собкин оценил последние результаты Карена Хачанова

Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин высказался о последних результатах Карена Хачанова, ставшего по итогам турнира в Цинциннати первой ракеткой России и игроком топ-10. Он также рассказал о проблемах спортсмена со здоровьем.

«Что касается последних выступлений, то Карен однозначно молодец. Он играл очень стабильно и солидно, без колебаний в форме, результатах и самой игре. Такая фундаментальность появилась в его игре, и это очень радует. Понятно, что как тренер я вижу какие-то моменты, которые можно было бы улучшить, почистить и так далее, но в целом игра Карена производила очень хорошее впечатление. Однако в плане US Open меня беспокоит один момент. Карен сам жаловался на боли в спине. Вопрос, насколько всё это серьёзно. Понятно, что, когда играешь много матчей, усталость проявляется в том или ином виде, в том числе в виде травм. Если это действительно было серьёзно, то это может помешать ему хорошо сыграть в Нью-Йорке», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Таймановым.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет завтра, 23 августа, в 10:00 мск.