Алина Чараева — Ван Сиюй, результат матча 22 августа 2025, счет 1:2, финал квалификации US Open — 2025

Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку US Open — 2025
Алина Чараева
Комментарии

Российская теннисистка 198-я ракетка мира Алина Чараева уступила китаянке Ван Сиюй (138-я строчка рейтинга WTA) в финале квалификации Открытого чемпионата США — 2025. Счёт — 4:6, 6:4, 6:2.

US Open — квалификация (ж). Финал
22 августа 2025, пятница. 19:45 МСК
Алина Чараева
196
Россия
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		4 6
         
Ван Сиюй
138
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. За это время Чараевой удалось реализовать два брейк-пойнта из двух возможных. Она также выполнила четыре подачи навылет и допустила восемь двойных ошибок. Сиюй реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила пять эйсов и допустила две двойные ошибки.

Алине Чараевой 23 года. Её наивысшей позицией в рейтинге Женской теннисной ассоциации является 171-е место, которого она достигла в августе 2025 года. Ранее теннисистка уступила во втором круге квалификации Уимблдона француженке Диан Парри.

