Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку US Open — 2025
Поделиться
Российская теннисистка 198-я ракетка мира Алина Чараева уступила китаянке Ван Сиюй (138-я строчка рейтинга WTA) в финале квалификации Открытого чемпионата США — 2025. Счёт — 4:6, 6:4, 6:2.
US Open — квалификация (ж). Финал
22 августа 2025, пятница. 19:45 МСК
196
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
138
Ван Сиюй
В. Сиюй
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. За это время Чараевой удалось реализовать два брейк-пойнта из двух возможных. Она также выполнила четыре подачи навылет и допустила восемь двойных ошибок. Сиюй реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила пять эйсов и допустила две двойные ошибки.
Алине Чараевой 23 года. Её наивысшей позицией в рейтинге Женской теннисной ассоциации является 171-е место, которого она достигла в августе 2025 года. Ранее теннисистка уступила во втором круге квалификации Уимблдона француженке Диан Парри.
Комментарии
- 22 августа 2025
-
22:29
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
19:20
-
19:07
-
18:26
-
17:56
-
16:55
-
16:34
-
15:48
-
15:46
-
15:31
-
15:14
-
14:57
-
14:44
-
14:20
-
13:58
-
13:56
-
13:47
-
13:40
-
13:04
-
12:55
-
12:15
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:21
-
11:11
-
11:05
-
10:36