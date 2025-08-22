Алина Чараева не смогла выйти в основную сетку US Open — 2025

Российская теннисистка 198-я ракетка мира Алина Чараева уступила китаянке Ван Сиюй (138-я строчка рейтинга WTA) в финале квалификации Открытого чемпионата США — 2025. Счёт — 4:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. За это время Чараевой удалось реализовать два брейк-пойнта из двух возможных. Она также выполнила четыре подачи навылет и допустила восемь двойных ошибок. Сиюй реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила пять эйсов и допустила две двойные ошибки.

Алине Чараевой 23 года. Её наивысшей позицией в рейтинге Женской теннисной ассоциации является 171-е место, которого она достигла в августе 2025 года. Ранее теннисистка уступила во втором круге квалификации Уимблдона француженке Диан Парри.