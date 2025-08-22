«Это серьёзный звонок для неё». Борис Собкин — о травме Мирры Андреевой в Монреале

Заслуженный тренер России Борис Собкин, работавший с Михаилом Южным на протяжении всей его карьеры, порассуждал о травме Мирры Андреевой, которую та получила на турнире в Монреале. Он также высказался о причинах этого повреждения.

«Мы не знаем, какова степень травмы. Это говорит о многом. То, что она играет в микст – это хороший знак. Понятно, что, если бы там всё было плохо, она бы микст не играла. Так что, наверное, всё не так плохо. Но опять же, какова степень? Понимаете, Мирра очень хорошо играла и много матчей провела в первой половине года. И в теле наступила усталость. Эта травма, к сожалению, не случайна, потому что это происходит практически всегда после большого количества сыгранных матчей, после больших нагрузок и так далее. Тем более давайте не забывать, сколько ей лет. Организм ещё растёт, находится не в стационарном режиме. Поэтому проявления могут быть разные – кто-то ногу подвернёт, у кого-то локоть заболит, у кого-то – плечо, у кого-то – спина и так далее. То есть проявления могут быть разные, а причина у всех практически одна и та же. И причина эта кроется в асимметрии тенниса как вида спорта. Теннис – асимметричный вид спорта. Нагрузки на разные части тела разные. И при этой асимметрии начинаются все проблемы. У всех без исключения. Это систематическая ошибка, связанная с асимметрией вида спорта для игроков.

Я очень надеюсь, что она восстановится быстро. Организм молодой. Но это серьёзный звонок для неё и для её команды. Если они отнесутся к этому как к случайности, то это будет большой ошибкой», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемом Таймановым.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет завтра, 23 августа, в 10:00 мск.