«Я хороший теннисист». Хольгер Руне — о своём будущем

Хольгер Руне
Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне высказался о проблеме, которая не позволяет ему показывать высокие результаты. Спортсмен назвал ментальную составляющую препятствием на пути к успеху.

«Всё начинается с головы, с понимания, когда ты играешь хорошо или когда переворачиваешь матч. Почему это произошло, чтобы повторить это, а не полагаться на случайность. Я хороший теннисист, поэтому, конечно, у меня будут хорошие недели. Но важно собрать их воедино — не пару раз, а из недели в неделю», — приводит слова Руне The Guardian.

Руне также заявил, что причина его поражений от низкорейтинговых игроков кроется в отсутствии стабильности.

