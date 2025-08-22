Скидки
Хольгер Руне рассказал, верит ли Андре Агасси в победу датчанина на ТБШ

Хольгер Руне рассказал, верит ли Андре Агасси в победу датчанина на ТБШ
Хольгер Руне и Андре Агасси
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне раскрыл детали одного из разговоров с восьмикратным чемпионом ТБШ Андре Агасси. Американец отметил, что у датчанина есть шансы завоевать титул «Большого шлема».

«Да. Он очень чётко это сказал. Он знает все мои цели и сказал, что они вполне достижимы. Но важнее сделать это, чем просто слышать. Вера — самое важное слово. Я верю, что смогу этого добиться, и уверен, со временем у меня получится», — приводит слова Руне The Guardian.

Хольгер Руне 22 года. Его лучшим результатом на ТБШ является 1/4 финала, которую он дважды достигал на Открытом чемпионате Франции (2022, 2023) и один раз – на Уимблдоне (2023).

Комментарии
