Янник Синнер объяснил, почему считает US Open трудным турниром
Лидер мирового рейтинга из Италии Янник Синнер высказался об особенностях игры на Открытом чемпионате США. Он отметил несколько факторов, которые влияют на результат выступления.
«Думаю, здесь многое меняется в зависимости от того, играешь ты днём или ночью. Есть очень-очень много мелких деталей, которые влияют на этот «Шлем». Например, мы живём в городе и дорога занимает час. Мелочи, но если их плохо контролировать, то очень трудно показывать лучший теннис. Посмотрим, я всегда говорю, что будущее непредсказуемо. Так что не знаю, что произойдёт на этот раз. Но, конечно, это очень-очень трудный турнир для игры», — приводит слова Синнера Punto de Break.
В первом круге турнира в Нью-Йорке Синнер сыграет с Витом Копривой (Чехия).
US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Вит Коприва
В. Коприва
