Янник Синнер рассказал о состоянии здоровья перед стартом US Open — 2025

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер высказался о восстановлении после болезни на турнире в Цинциннати. Спортсмен заявил, что почти готов к матчам на US Open — 2025.

«Прежде всего я очень рад вернуться сюда. Великолепный турнир. Это последний «Большой шлем» в сезоне, так что мотивация весьма высокая. Физически я чувствую себя хорошо. Почти полностью восстановился, хотя пока не на 100%, но надеюсь быть готовым через пару дней. Так что всё должно быть в порядке к старту», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В первом круге турнира в Нью-Йорке Синнер сыграет с 87-й ракеткой мира Витом Копривой (Чехия).

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Вит Коприва
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
