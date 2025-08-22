Скидки
Янник Синнер оценил вероятность третьей подряд встречи с Алькарасом в финале ТБШ

Янник Синнер и Карлос Алькарас
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер высказался о возможном третьем подряд финале турнира «Большого шлема» с испанцем Карлосом Алькарасом. Победу на Открытом чемпионате Франции — 2025 одержал испанец, а Уимблдоне-2025 первенствовал итальянец.

«Если мы не будем прогрессировать, другие нас догонят, что является вопросом времени. Поэтому я стараюсь размышлять над тем, в чём могу прибавить. Есть аспекты игры, над которыми нам точно нужно работать. Это делает меня сильнее и готовит к будущему. Здорово, когда есть конкуренция. Это полезно и для спорта, и для личного развития. Иногда, когда устаёшь на тренировках, стараешься имитировать ситуации, которые могут случиться в матчах.

Пока что мы с Карлосом делим между собой крупные трофеи, но всё может измениться. В туре много сильнейших игроков, и путь к финалу весьма труден. Посмотрим, продолжится ли это. Но, с другой стороны, я всегда говорю, что нужно прогрессировать, потому что соперники уже знают наш стиль игры. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

