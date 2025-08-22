Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Считаю, что этот этап позади». Янник Синнер высказался о допинг-скандале

«Считаю, что этот этап позади». Янник Синнер высказался о допинг-скандале
Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вновь прокомментировал скандал с попаданием клостебола в его организм в 2024 году. Тогда ему пришлось выступать на US Open через неделю после обнародования ситуации. Сейчас он отказался заново комментировать возвращение в свою команду фитнес-тренера Умберто Феррары, который купил мазь с запрещённым веществом.

«Я чувствую себя иначе, чем год назад. Тогда всё было намного напряжённее, потому что это было прямо перед «Шлемом». Сложно было справляться, к тому же я ещё молод, так что это было непросто.

Что касается Умберто — мы всё уже сказали в официальном заявлении. Не хочу ничего добавлять. Считаю, что этот этап позади. Сейчас мы снова сосредоточены на работе и на том, чтобы становиться лучше как спортсмены. Это самое важное», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
Янник Синнер рассказал о состоянии здоровья перед стартом US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android