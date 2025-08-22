«Считаю, что этот этап позади». Янник Синнер высказался о допинг-скандале

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вновь прокомментировал скандал с попаданием клостебола в его организм в 2024 году. Тогда ему пришлось выступать на US Open через неделю после обнародования ситуации. Сейчас он отказался заново комментировать возвращение в свою команду фитнес-тренера Умберто Феррары, который купил мазь с запрещённым веществом.

«Я чувствую себя иначе, чем год назад. Тогда всё было намного напряжённее, потому что это было прямо перед «Шлемом». Сложно было справляться, к тому же я ещё молод, так что это было непросто.

Что касается Умберто — мы всё уже сказали в официальном заявлении. Не хочу ничего добавлять. Считаю, что этот этап позади. Сейчас мы снова сосредоточены на работе и на том, чтобы становиться лучше как спортсмены. Это самое важное», — сказал Синнер на пресс-конференции.