Янник Синнер рассказал, о чём мечтал в начале своей карьеры

Янник Синнер рассказал, о чём мечтал в начале своей карьеры
Янник Синнер
Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер поделился с журналистами тем, о чём мечтал в детстве. Он отметил, что не задумывался о большом успехе.

«Когда ты молодой, всё это просто мечта. Даже не веришь в неё. Иногда я говорил, что хочу стать номером один или выиграть ТБШ, однако это было лишь мечтой. Оказаться там, где я сейчас — гораздо выше моих всяких ожиданий. Теперь всё иначе. Я понимаю свой потенциал. Понимаю, что, если играю хорошо, могу забирать турниры. Но если бы вы спросили меня в юности, я бы сказал: «Если когда-нибудь попаду в топ-100, буду самым счастливым человеком в мире». Поэтому всё, что у меня есть сейчас — огромный бонус», — сказал Синнер на пресс-конференции.

На данный момент в активе 24-летнего Синнера четыре титула ТБШ и одна победа на Итоговом турнире АТР.

«Считаю, что этот этап позади». Янник Синнер высказался о допинг-скандале
