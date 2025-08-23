Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — о US Open: приезжая сюда, испытываю волнение

Арина Соболенко — о US Open: приезжая сюда, испытываю волнение
Арина Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась об Открытом чемпионате США. Она вспомнила первый опыт своего участия на престижном турнире в Нью-Йорке.

«На всё нужно время. Я помню первые приезды сюда, когда играла квалификацию. Тогда всё казалось слишком большим, мечта находилась очень далеко, и нужно было много работать. Всё было запутанно, я просто искала свой путь. Но за последние пять-шесть лет всё изменилось. Стараюсь чувствовать себя комфортно и наслаждаться турниром. В US Open есть что-то особенное: атмосфера, безумие на трибунах, поддержка зрителей, сам стадион. Каждый раз, приезжая сюда, я испытываю волнение», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В первом круге розыгрыша 2025 года ей предстоит сыграть с Ребекой Масаровой (Швейцария).

US Open (ж). 1-й круг
24 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Ребека Масарова
Швейцария
Ребека Масарова
Р. Масарова
Материалы по теме
Арина Соболенко: хотела бы закончить сезон с титулом «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android