Арина Соболенко — о US Open: приезжая сюда, испытываю волнение

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась об Открытом чемпионате США. Она вспомнила первый опыт своего участия на престижном турнире в Нью-Йорке.
«На всё нужно время. Я помню первые приезды сюда, когда играла квалификацию. Тогда всё казалось слишком большим, мечта находилась очень далеко, и нужно было много работать. Всё было запутанно, я просто искала свой путь. Но за последние пять-шесть лет всё изменилось. Стараюсь чувствовать себя комфортно и наслаждаться турниром. В US Open есть что-то особенное: атмосфера, безумие на трибунах, поддержка зрителей, сам стадион. Каждый раз, приезжая сюда, я испытываю волнение», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В первом круге розыгрыша 2025 года ей предстоит сыграть с Ребекой Масаровой (Швейцария).
|1
|2
|3
|
|
- 23 августа 2025
-
00:00
- 22 августа 2025
-
23:53
-
23:40
-
23:28
-
23:14
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:29
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
19:20
-
19:07
-
18:26
-
17:56
-
16:55
-
16:34
-
15:48
-
15:46
-
15:31
-
15:14
-
14:57
-
14:44
-
14:20
-
13:58
-
13:56
-
13:47
-
13:40
-
13:04
-
12:55