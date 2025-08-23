Арина Соболенко — о US Open: приезжая сюда, испытываю волнение

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась об Открытом чемпионате США. Она вспомнила первый опыт своего участия на престижном турнире в Нью-Йорке.

«На всё нужно время. Я помню первые приезды сюда, когда играла квалификацию. Тогда всё казалось слишком большим, мечта находилась очень далеко, и нужно было много работать. Всё было запутанно, я просто искала свой путь. Но за последние пять-шесть лет всё изменилось. Стараюсь чувствовать себя комфортно и наслаждаться турниром. В US Open есть что-то особенное: атмосфера, безумие на трибунах, поддержка зрителей, сам стадион. Каждый раз, приезжая сюда, я испытываю волнение», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В первом круге розыгрыша 2025 года ей предстоит сыграть с Ребекой Масаровой (Швейцария).