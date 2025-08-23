Скидки
Хольгер Руне рассказал об угрозах жизни, которые получает после матчей

Хольгер Руне
Датский теннисист 11-я ракетка мира Хольгер Руне заявил, что после проигранных всреч получает угрозы жизни. Сообщения спортсмену приходят в социальных сетях.

«После каждого проигранного матча, который на бумаге ты должен был выиграть, это случается», — приводит слова Руне The Guardian.

Ранее Хольгер Руне уступил в 1/4 финала турнира в Цинциннати (США) квалифаеру из Франции Теренсу Атману со счётом 2:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время датчанин реализовал один брейк-пойнт из двух возможных, допустил одну двойную ошибку и выполнил четыре подачи навылет. В первом круге US Open — 2025 он сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом.

