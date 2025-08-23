Скидки
Оксана Селехметьева — Аяна Экли, результат матча 23 августа 2025, счёт 2:1, финал квалификации к US Open

Селехметьева обыграла Экли в финале квалификации и вышла в основную сетку US Open
Комментарии

166-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в основную сетку Открытого чемпионата США — 2025, обыграв на стадии финала квалификации 24-летнюю американку Аяну Экли (284-я в рейтинге) со счётом 7:5, 2:6, 6:2.

US Open — квалификация (ж). Финал
22 августа 2025, пятница. 22:50 МСК
Аяна Экли
284
США
Аяна Экли
А. Экли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 2
7 		2 6
         
Оксана Селехметьева
166
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. За это время Селехметьева подала четыре эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Экли одна подача навылет, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Таким образом, благодаря победе в финале квалификации Селехметьева сыграет в основной сетке US Open — 2025. Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.

В текущем сезоне Оксана стартовала в квалификациях всех четырёх турниров «Большого шлема». На Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии ей не удалось пройти отборочные встречи, а на «Ролан Гаррос» она попала в основную сетку, но в первом круге уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.

