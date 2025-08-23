Скидки
Сорана Кырстя — Анастасия Захарова, результат матча 23 августа 2025, счет 2:0, 1/2 финала WTA-250 в Кливленде

Анастасия Захарова проиграла Соране Кырсте в полуфинале турнира в Кливленде
Комментарии

В ночь с 22 на 23 августа мск на хардовом турнире категории WTA-250 в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч 1/2 финала между 100-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Захаровой и 112-й в мировом рейтинге Сораной Кырстей из Румынии. Кырстя выиграла встречу в двух сетах — 6:1, 7:5.

Кливленд. 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 00:40 МСК
Сорана Кырстя
112
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Анастасия Захарова
100
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Захарова не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Кырстя пять раз подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

В финале турнира в Кливленде Сорана Кырстя сыграет с победительницей матча между 37-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй (второй посев) и 69-й в мировой классификации Энн Ли из США.

Комментарии
