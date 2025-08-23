Анастасия Захарова проиграла Соране Кырсте в полуфинале турнира в Кливленде

В ночь с 22 на 23 августа мск на хардовом турнире категории WTA-250 в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч 1/2 финала между 100-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Захаровой и 112-й в мировом рейтинге Сораной Кырстей из Румынии. Кырстя выиграла встречу в двух сетах — 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Захарова не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Кырстя пять раз подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

В финале турнира в Кливленде Сорана Кырстя сыграет с победительницей матча между 37-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй (второй посев) и 69-й в мировой классификации Энн Ли из США.