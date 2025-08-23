Анастасия Захарова проиграла Соране Кырсте в полуфинале турнира в Кливленде
Поделиться
В ночь с 22 на 23 августа мск на хардовом турнире категории WTA-250 в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч 1/2 финала между 100-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Захаровой и 112-й в мировом рейтинге Сораной Кырстей из Румынии. Кырстя выиграла встречу в двух сетах — 6:1, 7:5.
Кливленд. 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 00:40 МСК
112
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
100
Анастасия Захарова
А. Захарова
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Захарова не выполнила ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Кырстя пять раз подала навылет при пяти двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных.
В финале турнира в Кливленде Сорана Кырстя сыграет с победительницей матча между 37-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй (второй посев) и 69-й в мировой классификации Энн Ли из США.
Комментарии
- 23 августа 2025
-
01:57
-
01:12
-
00:19
-
00:00
- 22 августа 2025
-
23:53
-
23:40
-
23:28
-
23:14
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:29
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
19:20
-
19:07
-
18:26
-
17:56
-
16:55
-
16:34
-
15:48
-
15:46
-
15:31
-
15:14
-
14:57
-
14:44
-
14:20
-
13:58
-
13:56
-
13:47