Диана Шнайдер вышла в финал «пятисотника» в Монтеррее, где может сыграть с Александровой

22-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее. В полуфинальном матче она одержала победу над 24-летней американской спортсменкой 71-м номером рейтинга Алисией Паркс со счётом 6:3, 7:6 (10:8).
Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Шнайдер сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. На счету Паркс 13 подач навылет, восемь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.
В матче за титул турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся 27-летняя Мари Боузкова из Чехии (53-я ракетка) и 14-й номер рейтинга 30-летняя россиянка Екатерина Александрова.
