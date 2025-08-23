Определились все участницы финала турнира WTA-250 в Кливленде

На проходящем в эти дни в Кливленде (США, штат Огайо) хардовом турнире категории WTA-250 стали известны все участницы финального матча в одиночном разряде. В очной борьбе титул разыграют 69-я в мировой классификации Энн Ли (США) и 112-я ракетка мира Сорана Кырстя (Румыния).

В полуфинале Сорана Кырстя переиграла в двух партиях 100-ю ракетку мира российскую теннисистку Анастасию Захарову — 6:1, 7:5. Энн Ли не пустила в финал посеянную на турнире под вторым номером 37-ю в рейтинге WTA Ван Синьюй из Китая — 6:3, 5:7, 6:4.

Финал турнира WTA-250 в Кливленде:

Сорана Кырстя (Румыния) — Энн Ли (США).

