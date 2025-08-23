Скидки
Матч Екатерины Александровой в полуфинале WTA-500 в Монтеррее прерван из-за дождя

Матч Екатерины Александровой в полуфинале WTA-500 в Монтеррее прерван из-за дождя
В ночь с 22 на 23 августа мск на хардовых кортах мексиканского Монтеррея проходит матч 1/2 финала турнира категории WTA-500 между 14-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (второй посев) и 53-й в мировом рейтинге Мари Боузковой из Чехии. В эти минуты матч прерван из-за дождя по ходу первого сета. Текущий счёт по геймам 2:1 в пользу Александровой, в четвёртом гейме на подаче Боузковой счёт 40:15.

Монтеррей. 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 04:40 МСК
Мари Боузкова
53
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2
2
         
Екатерина Александрова
14
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Победитель этой встречи выйдет в финал турнира, где сыграет с 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая была посеяна в Монтеррее под третьим номером.

Календарь турнира WTA-500 в Монтеррее
Сетка турнира WTA-500 в Монтеррее

Видео: Перспективные российские теннисистки

