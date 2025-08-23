Матч Екатерины Александровой в полуфинале WTA-500 в Монтеррее прерван из-за дождя
Поделиться
В ночь с 22 на 23 августа мск на хардовых кортах мексиканского Монтеррея проходит матч 1/2 финала турнира категории WTA-500 между 14-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (второй посев) и 53-й в мировом рейтинге Мари Боузковой из Чехии. В эти минуты матч прерван из-за дождя по ходу первого сета. Текущий счёт по геймам 2:1 в пользу Александровой, в четвёртом гейме на подаче Боузковой счёт 40:15.
Монтеррей. 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 04:40 МСК
53
Мари Боузкова
М. Боузкова
Остановлен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
14
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Победитель этой встречи выйдет в финал турнира, где сыграет с 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая была посеяна в Монтеррее под третьим номером.
Видео: Перспективные российские теннисистки
Комментарии
- 23 августа 2025
-
05:24
-
04:40
-
03:55
-
01:57
-
01:12
-
00:19
-
00:00
- 22 августа 2025
-
23:53
-
23:40
-
23:28
-
23:14
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:29
-
22:16
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:00
-
20:11
-
19:45
-
19:20
-
19:07
-
18:26
-
17:56
-
16:55
-
16:34
-
15:48
-
15:46
-
15:31
-
15:14
-
14:57
-
14:44
-
14:20