Шнайдер — в финале Монтеррея, «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу». Главное к утру

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее, обыграв американку Алисию Паркс, «Бавария» разгромила «Лейпциг» в Бундеслиге, «Челси» крупно обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня