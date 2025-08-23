Скидки
Главная Теннис Новости

23 августа главные новости спорта, футбол, теннис, UFC, футбольные трансферы, АПЛ, Бундеслига

Шнайдер — в финале Монтеррея, «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу». Главное к утру
Аудио-версия:
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее, обыграв американку Алисию Паркс, «Бавария» разгромила «Лейпциг» в Бундеслиге, «Челси» крупно обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Диана Шнайдер вышла в финал «пятисотника» в Монтеррее, где может сыграть с Александровой.
  2. «Бавария» забила шесть голов «Лейпцигу», Кейн оформил хет-трик.
  3. «Челси» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче 2-го тура АПЛ с шестью голами.
  4. Эдуард Сперцян привлёк внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник.
  5. Анастасия Захарова проиграла Соране Кырсте в полуфинале турнира в Кливленде.
  6. «Спартак» закрыл сделку по трансферу защитника «Галатасарая» Куэсты — источник.
  7. Доннарумма эмоционально попрощался с «Парк де Пренс» после матча «ПСЖ» — «Анже».
  8. Защитник «Зенита» Нино принял предложение «Васко да Гама» и сообщил о желании уйти.
  9. Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла — SHOT.
  10. Ислам Махачев ответил, согласится ли он подраться с Хамзатом Чимаевым.
  11. «ПСЖ» с минимальным счётом обыграл «Анже», Сафонов провёл матч Лиги 1 на скамейке запасных.

Главные новости дня

