«Они ищут пути, как выходить из этой ситуации». Собкин — о неудачах Медведева

«Они ищут пути, как выходить из этой ситуации». Собкин — о неудачах Медведева
Заслуженный тренер России, член Зала российской теннисной славы Борис Собкин высказался о неудачных результатах Даниила Медведева и путях исправления этой ситуации.

«Я знаю Даню, он очень умный человек, мыслящий. Думаю, они с тренером ищут пути, как выходить из этой ситуации, но на данный момент, мне кажется, они находятся ещё в процессе поиска. Я уже говорил в разных вариантах и в разных местах: им надо понять причины того, что происходит. Если ты знаешь не следствия, а реальные причины, то очень важно их понять. Если ты эти причины понял, тогда уже нужно делать так, чтобы устранить препятствия, которые мешают игре. Я думаю, что они этим занимаются. Нашли они эти причины, не нашли, что происходит, — мне трудно сказать. Все видят, что Даня пока не на том уровне, который он сам от себя ждёт», — сказал Собкин корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Борисом Собкиным выйдет сегодня, 23 августа, в 10:00 мск.

