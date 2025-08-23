«Надеюсь, всё получится». Соболенко — о сотрудничестве своего бывшего тренера с Гауфф

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о сотрудничестве третьей ракетки мира американки Кори Гауфф с экспертом по биомеханике Гэвином Макмилланом.

«Я очень благодарна ему за помощь, которую он оказал мне в трудные времена, он действительно очень помог мне с моей подачей, я его очень ценю. Здесь каждый человек отличается, я была в отчаянии, пытаясь справиться с этими изменениями, была готова изменить всё, изменить свою подачу и улучшить её раз и навсегда, чтобы вернуться к нормальной подаче. Для меня это были две ключевые недели, за это время всё уже было исправлено, но, возможно, для другого человека это по-другому. Желаю им обоим всего наилучшего, надеюсь, всё получится», — сказала Соболенко на пресс-конференции.